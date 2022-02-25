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​بعد إلغائها بقرار سعودي.. ما هي تأشيرة عمرة مضيف؟

09:30 ص الجمعة 25 فبراير 2022
​بعد إلغائها بقرار سعودي.. ما هي تأشيرة عمرة مضيف؟

عمرة _أرشيفية

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، تفاصيل تأشيرة عمرة مضيف التي تم إلغاؤها بقرار سعودي.

وقال حنفي لمصراوي، إن تأشيرة عمرة مضيف كان يستفيد منها المواطن السعودي، والمقيم داخل المملكة من جميع الجنسيات، ومنها الجنسية المصرية وهي التأشيرة التي كانت أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغائها.

وأضاف أنه كان يمكن للمواطن السعودي أو المقيم، أن يدخل على خدمة (أبشر) الإلكترونية، ويطلب استضافة أي شخص كنوع من أنواع السياحة، وأن يرعاه لمدة 90 يوما.ولفت إلى أن من حقه أيضا أن يسكن في الفنادق، وأيضا من حقه أن يتنقل أو يؤدي عمرة، ويكون له تأمين طبي أثناء فترة تواجده في المملكة.

وأكد حنفي، أن تأشيرة عمرو مضيف كانت ضمن رؤية المملكة 2030، التي يرعاها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عادل حنفي موسم العمرة اتحاد عام المصريين السعودية

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