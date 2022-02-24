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بيان عاجل في البرلمان بشأن خطة الحكومة لإجلاء الطلاب المصريين من أوكرانيا

10:12 م الخميس 24 فبراير 2022
بيان عاجل في البرلمان بشأن خطة الحكومة لإجلاء الطلاب المصريين من أوكرانيا

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سكينة سلامة، بيانًا عاجلًا بشأن الطلاب المصريين في أوكرانيا، وذلك بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ووجهت سلامة، تساؤلات للحكومة عن الطلاب المتواجدين بأوكرانيا وكيفية الاطمئنان عليهم ومدى تواصل وزاره الهجرة معهم، فضلًا عن أخر المستجدات حول وضعهم الحالي.

وواصلت في بيانها العاجل: "هل يوجد سياسة مفتوحة من قبل وزارة الهجرة لمغادرة الطلاب المدن التي تمثل خطر عليهم والعمل علي رجوعهم إلى مصر على حسب رغبة الطلاب".

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