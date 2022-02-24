الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل

كتب - يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة خلال توقعات الطقس الجمعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والإسكندرية.

وتكون الأمطار من خفيقة إلي متوسطة على مدن القناة وجنوب الوجه البحري وخليج السويس.

وتكون الأمطار المتوقعة خفيفة على القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والإسكندرية والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة ليوم الجمعة

القاهرة 18 درجة نهارًا، و10 درجات ليلًا.

الإسكندرية 16 درجة نهارًا، و12 درجة ليلاً.

جنوب سيناء 23 درجة للعظمي و15 درجة للصغرى.

شمال الصعيد 18 درجة للعظمى، و8 درجات للصغرى.

جنوب الصعيد 23 درجة نهارًا، و11 درجة ليلاً.

أحوال الطقس في مصر من السبت والثلاثاء أول مارس 2022

تبدأ الشبورة المائية فى التكون فجرًا اعتبارًا من يوم السبت مع بدء استقرار الأحوال الجوية، وتنشط الرياح اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الثلاثاء على جنوب سيناء.

درجات الحرارة ليوم السبت

القاهرة السبت 19 درجة نهارًا، و10 درجات ليلًا.

الإسكندرية والسواحل الشمالية 17 درجة للعظمى، والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء 21 درجة نهارًا و15 درجة ليلًا.

شمال الصعيد 19 درجة للعظمى، و8 درجات للصغرى.

جنوب الصعيد 23 درجة للعظمى، و11 درجة للصغرى.

درجات الحرارة ليوم الأحد

القاهرة 20 درجة نهارًا، و10 درجات ليلًا.

الإسكندرية والسواحل الشمالية 19 درجة للعظمى، والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء 21 درجة نهارً و15 درجة ليلًا.

شمال الصعيد 22 درجة للعظمى، و9 درجات للصغرى.

جنوب الصعيد 27 درجة للعظمى، و11 درجة للصغرى.

درجات الحرارة ليوم الاثنين

القاهرة 21 درجة نهارًا، و10 درجات ليلًا.

الإسكندرية والسواحل الشمالية 20 درجة للعظمى، والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء 25 درجة نهارًا و17 درجة ليلًا.

شمال الصعيد 23 درجة للعظمى، و10 درجات للصغرى.

جنوب الصعيد 28 درجة للعظمى، و12 درجة للصغرى.

درجات الحرارة ليوم الثلاثاء أول مارس

القاهرة 22 درجة نهارًا، و10 درجات ليلًا.

الإسكندرية والسواحل الشمالية 17 و 11 درجة.

جنوب سيناء 26 درجة نهارًا و14 درجة ليلًا.

شمال الصعيد 24 درجة للعظمى، و8 درجات للصغرى.

جنوب الصعيد 28 درجة للعظمى، و10 درجات للصغرى.