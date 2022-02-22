رئيس الأوقاف لـ"النواب": نحرص على تحقيق مصالح المواطنين مع الحفاظ على حقوقنا

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن عدم تشغيل المعهد الديني الجديد الإعدادي بأبو الغيط بمحافظة القليوبية منذ 15 عاماً حتى الآن.

وقال النائب عادل عامر، مقدم طلب الإحاطة، خلال اجتماع اللجنة الذي حضره المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، إنه تقدم في الفصل التشريعي الأول بنفس الطلب وتمت التوصية بالتشغيل من خلال التنسيق بشأن قطعة أرض ملك للأوقاف ضمن مساحة المعهد، وتم الاتفاق على أن تتحمل جمعية تنمية المجتمع المحلى القيمة الإيجارية الاسمية الرمزية ولم تتأخر الجمعية وحتى الآن الإجراءات متوقفة من جانب هيئة الأوقاف.

ومن جانبه ابدى رئيس هيئة الأوقاف المهندس علاء عبدالعزيز تجاوب كبير لحل تلك الاشكالية مؤكدا ان الهيئة حريصة على تحقيق مصالح المواطنين وتسعى دائما لتذليل العقبات مع الحفاظ على حقوق الوقف.

ورحب رئيس هيئة الأوقاف خلال الاجتماع بتوصية اللجنة الدينية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الأوقاف والأزهر الشريف والنائب عادل عامر، لتفصل بين مستحقات الأزهر بالانتفاع، وفصل الحدود والموافقة على تشغيل الجناح معهد إعدادي.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص الأرض اللازمة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر سنهور مركز كفر شكر محافظة القليوبية.

وقدمت هيئة الأوقاف ردا مكتوبا للجنة، على أن يتم عقد جلسة ممارسة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تتطلب تأمين مبلغ قدره مليون جنيه ولم يتم سداد مبلغ التأمين حتى يتم البدء في الإجراءات.