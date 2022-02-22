جبالي رفع أعمال الجلسة العامة والبرلمان يعاود الانعقاد 6 مارس

03:05 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
جبالي رفع أعمال الجلسة العامة والبرلمان يعاود الانعقاد 6 مارس

حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم ومن المقرر أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.​

حنفي جبالي مجلس النواب قانون الضريبة على الدخل

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