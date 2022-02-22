بدأت بمنشور رسمي ثم توضيح.. سر تذكرة الـ 65 جنيها لزيارة حديقة الحيوان أيام الثلاثاء

كتب- محمد نصار:

حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية بسبب سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان يوم الثلاثاء فقط من كل أسبوع والبالغ 65 جنيها بدلا من 5 جنيهات في باقي أيام الأسبوع.

منشور لحديقة الحيوان

بدأت القصة بمنشور لحديقة الحيوان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أمس الاثنين يقول إن سعر تذكرة الدخول يوم الثلاثاء فقط بـ 65 جنيهًا للفرد، وذلك منذ إلغاء الإجازة الأسبوعية للحديقة.

وأضافت الحديقة في منشورها أن الدخول يكون من باب الإدارة، في أيام الثلاثاء، متابعة: باقي أيام الأسبوع سعر التذكرة سيكون فقط 5 جنيهات للفرد والدخول من جميع الأبواب، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

أفواج سياحية وحجز مسبق ليوم الثلاثاء

تعليقا على هذا المنشور أوضح الدكتور محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أن أسعار تذاكر دخول الحديقة لم تشهد أي ارتفاع.

وقال رجائي، في تصريح لمصراوي، إن يوم الثلاثاء هو يوم الإجازة في الحديقة من أجل مباشرة أعمال الصيانة الدورية، وهو فقط الذي تكون فيه تذكرة الدخول بـ 65 جنيهًا.

وأضاف الدكتور محمد رجائي: "الأفواج السياحية هي التي يمكنها زيارة الحديثة في أيام الثلاثاء وهذا الأمر قائم منذ فترة وليس بجديد، ويكون ذلك أيضًا من خلال الحجز المسبق".

وأوضح مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أنه بالنسبة للجمهور العادي فهذا اليوم إجازة، مؤكدا: "ده يوم صيانة وإجازة للحديقة، وكل الأيام الباقية التذكرة بخمسة جنيهات فقط دون أي زيادة".

سعر تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

يذكر أن سعر تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء فقط من كل أسبوع تبلغ 65 جنيهًا بينما باقي الأيام تكون بـ5 جنيهات.