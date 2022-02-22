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رئيس البرلمان يحيل اتفاقيتين للجنة التشريعية

01:01 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
رئيس البرلمان يحيل اتفاقيتين للجنة التشريعية

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية، لدراستهما واعداد تقريران بشأنهما لعرضهما على المجلس.

وجاء القرارين كالتالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

حنفي جبالي مجلس النواب مكافحة الإرهاب

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