وزير القوى العاملة يتابع مستحقات وحالة عامل مصري مصاب بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالسعودية، زار المواطن المصري السيد عبد العال حسن الغندور الذي تعرض لحادث سيارة وتم نقله بالإسعاف إلى مدينة الملك سعود الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وبحسب بيان اليوم، جاءت الزيارة بناء على توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها تباعا، فضلا عن التواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية في كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات في أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وزار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب بالرياض، والملحق العمالي كريم أبو السعود، المصاب بعد التنسيق مع إدارة المستشفي، وبحضور الاستشاري المشرف على حالة العامل الدكتور أحمد فؤاد، وذلك بعد أن تلقى شكوى من المواطن أحمد عوض أفاد فيه بتعرض العامل عبد العال حسن الغندور لحادث سيارة وتم نقله بالإسعاف إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض وانقطاع أخباره وعدم تمكنهم من زيارته والاطمئنان على حالته الصحية.

وبسؤال الطبيب الاستشاري المشرف على حالة العامل عن إصابته وحالته الصحية قال، إن العامل تعرض لحادث سيارة ترتب عليه إجراء العديد من العمليات الجراحية ودخوله العناية المركزة بالمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة خمسة أيام.

وأشار رجائي، إلى أن المكتب تواصل مع المستشفى ومتابعة الحالة الصحية للعامل مع مدير إدارة الرعاية في المستشفى طوال وجوده بالعناية المركزة، حتى خروج العامل من الرعاية، ووجوده حالياً في قسم ملاحظة الحوادث، كما تم اصطحاب أحد أقارب العامل المصاب في أثناء الزيارة للاطمئنان على حالة العامل الصحية.

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بالرياض بناء على توجيهات وزير القوى العاملة بمتابعة مستحقات العامل المالية لدى صاحب العمل لحين استلامها كاملة.

وأبلغ أعضاء مكتب التمثيل العمالي تحيات وزير القوى العاملة وتمنياته للعامل عبد العال حسن الغندور بالشفاء العاجل.

ومن جانبه، وجه العامل المصاب الشكر للوزير وسفارة مصر بالرياض وأعضاء مكتب التمثيل العمالي على تقديم الدعم والمساعدة له والزيارة.