القوى العاملة: تعيين 804 شباب منهم "قادرون باختلاف" بجنوب سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 804 شباب، منهم 4 "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1052 شابأً.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، حيث صرفت المديرية منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال منح مولود جديد ، و 6 منحة زواج لعامل بمبلغ 18 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 56 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإصدار وتجديد 21 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة، كما استخرجت 519 شهادة قياس مستوى المهارة، و521 كارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 186 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد ندوة توعية، كما تم تلقى 72 شكوى عمالية وتم تسوية 9 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ23 شكوى، و 6 شكاوى ما زالت تحت البحث.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 29 منشأة ، وإعادة التفتيش على 45 منشأة، وأسفر عن تحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات للتوعية، وبحث شكوى، وإجراء 60 قياس لـ 11 منشأة.

وقال إن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.