تبدأ الأربعاء.. تفاصيل موجة عدم الاستقرار الجديدة في الطقس

(مصراوي):

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى يوم الجمعة.

وأوضح "شاهين" في مداخلة تليفزيونية، أنه من المتوقع سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، و إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: أن درجات الحرارة تصل ظهر يوم الأربعاء 21 – 22 درجة مئوية، وفي المساء تصل إلى 13 درجة.

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