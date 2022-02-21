الأرصاد: رياح جنوبية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية نهارًا

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض في الرؤية الأفقية نهارًا بسبب الشوائب العالقة، إثر هبوب رياح جنوبية كما تسود أجواء مائلة للدفء على شمال البلاد نهارًا ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة.

وأضافت الهيئة، أن الأحوال الجوية تتبدل يوم الأربعاء المقبل 23 فبراير، لتتأثر البلاد بحالة جوية يصاحبها سقوط أمطار ونشاط رياح وسيتم التنويه تفصيليًا غدًا.

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