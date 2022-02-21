الأوقاف: استخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي جديدة للسيدات الأولى بالرعاية

(مصراوي):

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الدفعة الثانية لاستخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي جديدة للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن هذا الاعتماد يأتي في ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع واهتمامها بالمرأة المعيلة والأولى بالرعاية، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة لاستخراج 30 ألف بطاقة رقم قومي جديد للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة، بناءً على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع.

يذكر أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ 180 ألف بطاقة؛ ليصل العدد بهذا الملحق إلى 190 ألف بطاقة رقم قومي.