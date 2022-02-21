ضبط 1372 عبوة مستلزمات جراحة الأسنان مع راكب قادم من تركيا بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 1372 عبوة من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه تونى فكري رئيس قسم في راكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من اسطنبول، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا فهيم مأمور الفحص، وتلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة، وبالعرض على أميرة طلبة مدير الحركة كلفت أحمد سعيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 1372 عبوة بها مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر تامر قاسم مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.