الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية- الأردنية.. مدبولي: انطلاقة جديدة للتعاون والتنسيق



كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العلاقات المصرية- الأردنية تتميز بالخصوصية، مشيدًا بالحرص المتبادل على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة منذ انطلاقها، باعتبارها أقدم اللجان المشتركة العربية، متطلعاً أن يُمثل اجتماع اليوم انطلاقة جديدة لفتح آفاق إضافية للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، بما يتواكب مع مقتضيات مواجهة تحديات العصر.



وأضاف مدبولي أن انعقاد الدورة الثلاثين للجنة العليا المشتركة يأتي في وقت تموج فيه منطقة الشرق الأوسط بالعديد من التحديات والمخاطر المعقدة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، علاوة على تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياته المحتملة على منطقة الشرق الأوسط؛ بما في ذلك تأثيره على توريد القمح، وهو ما يُحتم تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أي تداعيات طارئة.



جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة رئيسَي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين؛ حيث حضر من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والمالية، والنقل، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وسفير مصر لدى الأردن، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، ورئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.



وحضر من الجانب الأردني، وزراء: النقل، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، وسفير الأردن لدى مصر، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.



واستهل مدبولي كلمته بالترحيب برئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء الوفد الأردني المرافق في بلدهم الثاني مصر.



وأشاد رئيس الوزراء بآلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهورية العراق الشقيقة، لافتاً إلى أنها الآلية التي تعكس الإرادة السياسية لدى مصر والأردن والعراق لتعزيز أطر وآليات العمل العربي المشترك على نحو يحفظ ويعظم مصالح شعوبنا الشقيقة.



وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال لا يزال واسعاً لتعزيز التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، لا سيما على الصعيد التجاري والاستثماري، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية تبادل قوائم السلع التصديرية وضمان توافقها مع المواصفات القياسية الجديدة للسلع التي تبنتها مصر، لافتًا إلى حرص مصر على سهولة تدفق وزيادة حركة التبادل التجاري مع الأردن.



وأكد رئيس الوزراء أيضاً حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق الاستثمار المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتوفير البيئة المناسبة التي تشجعه على مزيد من الإنتاج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، فضلاً عن اهتمامها بتعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء، وحرصها على إيجاد إطار منظم لعلاقة التعاون الدوائي، واستدامة وتعزيز حركة النقل البري والبحري، واستكمال مشروع اتفاق النقل الجوي، وتفعيله في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي، ونقل الغاز الطبيعي، لافتاً في هذا الصدد إلى توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع قدرات الخط الكهربائي الرابط بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام تعزيز امتداد شبكة الربط الكهربائي بين الأقطار العربية الشقيقة.



وثمن مدبولي ما تقدمه المملكة الهاشمية من رعاية كريمة للجالية المصرية في الأردن، وحرصها المستمر على استقرار أوضاعها وحل مشكلاتها، بما يعزز من مساهمتها الإيجابية في جهود التنمية بالأردن الشقيق.



ولفت مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي، بتلبية أي مطالب أو احتياجات للجانب الأردني، بما في ذلك المطلب الخاص بتصدير بعض السلع التموينية قبل شهر رمضان المقبل، وجدد الترحيب برئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق، معرباً عن تطلعه بأن تترجم المناقشات والاتفاقيات المُوقعة خلال أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المشتركة، إلى مشروعات ملموسة وفقاً لإطار زمني واضح حتى تحقق أهدافها المرجوة.



وأعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، عن وافر شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن مصر والأردن يرتبطان بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد، تعززت مع الوقت إلى أن بلغت مستويات غير مسبوقة.



وتطرق رئيس الوزراء الأردني إلى توافق رؤى البلدين حيال التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وسبل التعامل معها، وحرصهما على العمل بشكل مُشترك ومنسق لإيجاد حلول وتسويات سياسية لمختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، كما أكد دعم مصر الكامل لحقوقها في مياه النيل في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.



وتطرق الدكتور بشر الخصاونة إلى التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية الاستفادة من ذلك التعاون في دعم لبنان الشقيق بإمدادات الوقود في ظل أزمة الوقود التي يمر بها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق تحظى بأهمية كبيرة من قيادات الدول الثلاث، موضحًا أن هناك تعاوناً كبيراً مع العراق في عدد من المشروعات في إطار هذه الآلية.



وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أنهم يعملون بدأب للبناء على نتائج زيارة سمو ولي عهد الأردن لمصر في نوفمبر الماضي، والتي تضمنت تنفيذ مشروع للتكامل السياحي بين مصر والأردن، والذي يقوم على تصميم برامج سياحية تضم معالم سياحية من البلدين في كل من البحر الأحمر وسيناء، وكذلك مناطق البتراء وجبل الرمل في الأردن وغيرها.



وأعرب الدكتور بشر الخصاونة عن سعادته بانعقاد اللجنة المشتركة بشكل منتظم، بما يعكس وحدة المواقف بين بلدينا وشعبينا، مؤكداً ضرورة السعي المشترك من أجل حماية مصالحنا، داعيا الله أن يحفظ مصر والأردن.



وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اهتماماً كبيراً بمشروعات الربط الكهربائي مع الأردن، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، فضلاً عن توافق الجانبين على التعاون في مجال الطاقة الخضراء، حيث توجد رغبة صادقة لنقل الخبرات المصرية إلى الجانب الأردني في مجال الهيدروجين الأخضر.



وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون الثنائي بين مصر والأردن، لا سيما في مجال المناطق اللوجستية، لافتاً إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة؛ لإنشاء مناطق لوجستية لتخزين الغذاء بين البلدين، منوهاً بأنه سيتم تشكيل مجموعة عمل فنية من أجل متابعة إجراءات تنفيذ هذه المناطق، وتوطيد التعاون في ما يخص الأمن الغذائي للبلدين.



وأكدت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية الوزارية، عمق العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة إلى رغبة البلدين الشقيقين في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي، بما يتوافق وأولوياتهما الوطنية وتطلعاتهما لمزيد من التكامل الاقتصادي، موضحةً أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة يعكس الإرادة والحرص من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على مواصلة تعزيز التعاون المشترك.



وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك اجتماعات مستمرة بين الجانبين المصري والأردني؛ من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات لها مردود إيجابي، خصوصًا على مستوى التنسيق المتبادل في توطيد التعاون في مجال النقل عن طريق شركة "الجسر العربي"، التي تعد نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في هذا المجال، لافتًا إلى أنه يتم التواصل مع الجانب الأردني بشكل مستمر لتذليل المعوقات التي قد تواجه الملاحة بين البلدين.



وأكد وزير النقل أن الدولة المصرية تعمل على توثيق التعاون مع الجانب الأردني أيضًا في مجال النقل بالسكك الحديدية، مضيفاً أنه سيتم إيفاد فريق عمل فني للتعاون مع الحكومة الأردنية في دراسة "إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية" في المملكة الأردنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن، وأنه سيتم تقديم كل سبل الدعم الممكن في هذا الصدد بما في ذلك تدريب الكوادر الأردنية في هذا المجال.



وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أنه جار التنسيق مع مصر في ما يتعلق بالمعايير والمواصفات الجديدة للسلع، وتجديد شهادات المطابقة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، منوهاً بالاجتماعات واللقاءات المقرر عقدها قريباً لبحث ودراسة سبل تعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة كل الإجراءات الخاصة بتسهيل وتسجيل الأدوية لدى البلدين الشقيقين.



وأشار الوزير الأردني أيضاً إلى ما تم الاتفاق عليه لإقامة معرض متخصص لمنتجات البحر الميت، مؤكداً سعي مسؤولي الجانبين المصري والأردني إلى بذل المزيد من الجهد بما يدفع أوجه التعاون والتنسيق إلى مجال أرحب، تلبية لطموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، منوهاً في هذا الصدد بالدور الكبير للجنة العليا المشتركة، في تحقيق هذه الأهداف، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون، والتي من بينها ما يتعلق بالمناطق اللوجستية، التي تضمن توفير وتأمين السلع الاستراتيجية في ظل ما نشهده من تحديات وظروف عالمية.



وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إلى الجهود المبذولة في مجال الكهرباء والغاز والبنية التحتية في قطاع الطاقة، مؤكداً السعي لأن يكون الربط بين مصر والأردن ليس فقط للتبادل، بل للتكامل وتقوية خطوط الربط الثلاثية، منوهاً بما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانات لتصدير الطاقة الخضراء إلى قارة أوروبا، كما نوه بما تم الاتفاق عليه من تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي يتمتع بها كلا البلدين في مجال تسييل الغاز الطبيعي.