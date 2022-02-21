رئيس جامعة الأزهر: نعمل على استخراج الطاقات الإيجابية للطلاب عبر مشروعات ريادة الأعمال

01:06 م الإثنين 21 فبراير 2022
رئيس جامعة الأزهر: نعمل على استخراج الطاقات الإيجابية للطلاب عبر مشروعات ريادة الأعمال

الدكتور محمد المحرصاوي

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة منفتحة على كل الدول والمؤسسات، وتعني بكافة العلوم الشرعية والتطبيقية للربط بين علوم الدين والدنيا.

وأوضح خلال إطلاق برنامج "مشواري"، الاثنين، بمقر الإدارة بمدينة نصر، أن الجامعة تعمل على استخراج الطاقات الإيجابية للطلاب من خلال مشاريع ريادة الأعمال التي تم التوسع فيها، وأصبح هناك ناد ريادة الأعمال وحاضنات بكلية الهندسة بقنا والصيدلة بنات القاهرة.

وأشار إلى أنه جار افتتاح حاضنة أخرى بفرع الجامعة بأسيوط، و توجت هذه الأعمال بفوز فريق إيناكتس الأزهر بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والعالم.

وأوضح أن الجامعة بها كليات متنوعة في علوم الطب والصيدلة والعلوم الإنسانية، وطلاب من مختلف دول العالم.

ومن جانبه عبر فضلون حقي ممثل منظمة اليونيسيف، عن اعتزازه بجامعة الأزهر ومكانتها على مستوى العالم مثمنًا دورها في خدمة المجتمع، وأثنى على جهود الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية في الاهتمام بالشباب والاستفادة منهم.

وقال الدكتور محمد الأنصاري ممثل إيناكتس مصر، إن إيناكتس تهتم بالتنمية المستدامة وأن برنامج مشواري يعمل على إعداد الشباب لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل.

محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مشروعات ريادة الأعمال

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