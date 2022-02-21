وزير الإسكان يوافق على اعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر

11:27 ص الإثنين 21 فبراير 2022
وزير الإسكان يوافق على اعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم 12 ب بمساحة 4.98 فدان الواقعة بالحوض رقم 6 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر إقامة مشروع سكني بمقابل عيني.

ونص القرار على أن يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيه إلا بعد موافقة الهيئة.

عاصم الجزار وزارة الإسكان الحزام الأخضر مدينة 6 أكتوبر

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