وزير الإسكان يوافق على اعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم 12 ب بمساحة 4.98 فدان الواقعة بالحوض رقم 6 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر إقامة مشروع سكني بمقابل عيني.
ونص القرار على أن يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيه إلا بعد موافقة الهيئة.
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