وزير الإسكان يوافق على اعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم 12 ب بمساحة 4.98 فدان الواقعة بالحوض رقم 6 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر إقامة مشروع سكني بمقابل عيني.

ونص القرار على أن يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيه إلا بعد موافقة الهيئة.