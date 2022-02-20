طرق وتأهيل.. المقاولون العرب تناقش مشروعات جديدة مع وزارة الأشغال الأوغندية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن شركة المقاولون العرب، إن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، التقى خلال زيارته لدولة أوغندا بكاتومبا وامالا وزير الأشغال والنقل الأوغندي والذى حرص على استقبال وفد الشركة رغم العطلة الأسبوعية في أوغندا، وتم بحث سبل التعاون في عدد من المشروعات الجديدة بين الشركة ووزارة الأشغال الأوغندية في ضوء ما تقوم به المقاولون العرب من مشروعات بأوغندا.

حضر اللقاء الدكتور محمد أنسى البشوتى عضو مجلس الإدارة والمهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية وعماد عبيد رئيس القطاع المالي لقطاع افريقيا بالمقاولون العرب والمهندس صلاح رضوان المدير العام للشركة.

يشار إلى أن شركة المقاولون العرب تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات بأوغندا من بينها، مشروعات الطرق، كطريق باليسا كامنكولى بطول 44 كم وبقيمة أعمال 59 مليون دولار، وطريق مساكا بوكاكاتا بطول 41 كم وبقيمة أعمال 45 مليون دولار، ومشروع طريق تيريني – باليسا – كومي بطول 67 كم بقيمة أعمال 79 مليون دولار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أحد مصانع الأدوية بالعاصمة كمبالاوأعمال إضافية بمشروع إنشاء وإعادة تأهيل مستشفى كايونجا والذى انتهت منه الشركة العام الماضى.

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب تم تكريمها مؤخراً كأفضل شركة مقاولات في أوغندا وذلك للعام الرابع على التوالي.​