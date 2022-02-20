حرمان من الدعم.. الجيزة: لجان مركزية للتعامل الفوري مع أي تعديات على الأراضي الزراعية

كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة التنسيق مع مديرية الزراعة وباقي الجهات المعنية لتشكيل لجنة مركزية يتبعها لجان فنية متخصصة على مستوى كل الوحدات المحلية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذاً للتوجيهات المشددة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجلس المحافظين.

وأكد المحافظ، أن هذه اللجان ستكون مسئولة عن الإزالة الفورية لأي تعد جديد، خصوصاً أن وحدة رصد المتغيرات المكانية سترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور محدثة لموقف التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ كافة الإجراءات الرادعة التي من شأنها منع التعديات في مهدها، مع معاقبة المتعديين والمخالفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدة محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم حصر أسماء المخالفين وأرقام بطاقتهم القومية لحرمانهم من الدعم التمويني أو أي من أشكال الدعم الحكومي الأخرى، لافتاً إلى أن أعمال هذه اللجان سيكون لها متابعة مستمرة من المحافظ.

وأوضح راشد، أن رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماما كبيراً بهذا الملف وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بكل قوة وحزم مع المتعدين والمخالفين.

وخلال الاجتماع، كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بضرورة التحرك الفوري تجاه أي مخالفة يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها علي الفور، مؤكداً أنه سيطلع بشكل يومي على عدد المتغيرات المكانية التي تم رصدها والإجراء المتخذ حيالها وهل أزيلت أم لا.