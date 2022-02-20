بكري في بيان العاجل.. هناك أجندة خارجية وراء هذه النخبة الفاسدة

كتب- مصراوي:

شدد عضو مجلس النواب النائب مصطفي بكري على ضرورة اتخاذ المجلس موقف حاسم ضد مذيع وقناة فضائية، دون ذكر الاسم صراحة.

وقال بكري، في بيان عاجل قبل بدء الجلسة العامة، إن هذا الشخص ينفذ أجندة خارجية ضد الوطن وضد العادات والتقاليد والثوابت الدينية.

وأضاف أن المجلس سبق وأن أخذ موقفا ضد هذا الشخص والآن يجب على المجلس أن يتخذ موقفا ضد هذا الشخص وهذه القناة، رافضا كل ما قاله في برنامجه عن نساء الصعيد والأرياف.​