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بكري في بيان العاجل.. هناك أجندة خارجية وراء هذه النخبة الفاسدة

12:45 م الأحد 20 فبراير 2022
بكري في بيان العاجل.. هناك أجندة خارجية وراء هذه النخبة الفاسدة

النائب مصطفى بكري

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كتب- مصراوي:

شدد عضو مجلس النواب النائب مصطفي بكري على ضرورة اتخاذ المجلس موقف حاسم ضد مذيع وقناة فضائية، دون ذكر الاسم صراحة.

وقال بكري، في بيان عاجل قبل بدء الجلسة العامة، إن هذا الشخص ينفذ أجندة خارجية ضد الوطن وضد العادات والتقاليد والثوابت الدينية.

وأضاف أن المجلس سبق وأن أخذ موقفا ضد هذا الشخص والآن يجب على المجلس أن يتخذ موقفا ضد هذا الشخص وهذه القناة، رافضا كل ما قاله في برنامجه عن نساء الصعيد والأرياف.​

مصطفي بكري النخبة الفاسدة أجندة خارجية الثوابت الدينية

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