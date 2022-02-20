نائب "النور": عيسى أفسد كل شيء ونحذر من هدم ثوابت الدين

كتب- مصراوي:

أكد النائب أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، أن المذيع إبراهيم عيسى معتاد على هدم المجتمع ولكننا حاليا أمام طريق جديد لهدم ثوابت الدين.

وشدد النائب، في بيان عاجل، على ضرورة التعامل مع هذا الأمر بكل جدية لأن الأمر يتعلق بالدين والوطن وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه.

وأضاف أن عيسى أفسد كل شيء ونحذر من هدم الوطن والدين تنفيذا لأجندة خارجية.

كان الإعلامي إبراهيم عيسى قال في برنامجه عبر قناة القاهرة والناس إن المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته، قائلاً: هيعلّمك إيه الشيخ؟، الصلاة والصوم؟ يعني أنت مش عارف الصلاة أو الصوم؟، صلي وصوم، هيعلمك إيه الشيخ؟ الزكاة؟ طيب أنت مش بتزكي، هيعلمك تحج إزاي؟، هناك فيه مطوف يعلمك تحج إزاي، هيعلمك إيه الشيخ؟، السلفيين عايزينكم كده متتبعين عورات وقيّمين على الناس ومفتشي قلوب وجلادين غلاظ النفوس".

وأضاف عيسى: القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم تصل نسبة الكذب فيها لـ99%، لأنه بيقولك نُص الحقيقة، لما يقول لك عن عمر بن الخطاب، عدلت فأمنت فنمت يا عمر، وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر، حكالك إن عمر اتقتل بعدها؟، يبقى عدل فأمن فنام إزاي؟، عرفت إن الراجل اللي قال الكلمتين دول لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر، إذن القصص كلها أنصاص مش حقيقية.

وتابع عيسى: طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّرلك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت.