الجيزة: تركيب الكمر الخرساني بالدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي- فيديو

06:33 م الأربعاء 02 فبراير 2022
الجيزة: تركيب الكمر الخرساني بالدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي- فيديو

تركيب الكمر الخرساني بالدائري

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كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والتي تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، بتركيب الكمـر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي.

وبحسب بيان اليوم، قامت المحافظة و الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمـة بمحيط الاعمـال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين وكـذا تركـيـب اللـوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تركيب الكمر الخرساني بالدائري شارع ربيع الجيزي الجيزة الهيئة العامة للطرق والكبارى

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