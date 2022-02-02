الطقس السيئ.. الأرصاد تعلن موعد الذروة وأماكن الأمطار المتوقعة لـ48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تزداد سطوع أشعة الشمس وترتفع درجات الحرارة والتى تصل لـ20 درجة على القاهرة.

وأضافت غانم، لمصراوي، أنه بداية من الغد الخميس تبدأ حالة من عدم الاستقرار وتستمر موجه التقلبات الخميس والجمعة نتيجة ووجود منخفض جوي على البحر المتوسط، يعمل على حالة من التقلبات الجوية حالة سريعة.

وتابعت: "أهم الظواهر المتواجدة خلال اليومين المقبلين عبارة عن نشاط الرياح على أغلب المناطق بسرعات من 40 لـ50 كيلومتر في الساعة قد يتكون مصاحبة للرمال المثارة".

وأكدت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومع تقدم الساعات تمتد إلى القاهرة الكبري.

وأوضحت أن ذروة التقلبات الجوية ستكون يوم الجمعة، بوجود أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة مع استمرار نشاط الرياح على أغلب المناطق.

وأشارت غانم إلى أن الحرارة تنخفض تدريجيا لتسجل 16 درجة يوم الجمعة على القاهرة.