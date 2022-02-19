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غدًا.. استكمال إجراءات حجز شقق دار مصر وسكن مصر وجنة

11:10 م السبت 19 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

يستكمل بنك التعمير والإسكان، إجراءات سداد مقدمات الحجز لشقق دار مصر وجنة وسكن مصر اليوم الأحد، بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تفاصيل الحجز والتقديم لشقق الإسكان المتوسط والذي يستمر حتى 8 مارس المقبل.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ يوم الثلاثاء الماضي إجراءات الحجز والتقدم لشقق سكن مصر وجنة ودار مصر، حيث يتم سداد 40 ألف جنيه جدية حجز لمشروع سكن مصر و60 ألف لمشروع دار مصر و80 ألف لمشروع جنة.

وتتواجد شقق سكن مصر في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق).

ويمكن معرفة أسعار سكن مصر من هنا:

وتتواجد شقق دار مصر في 7 مدن هم الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية.

ويمكن معرفة أسعار دار مصر من هنا:

كما تتواجد شقق جنة في 5 مدن هم (6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور).

ويتضمن مشروع جنة مقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 151 مترا، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

ويمكن معرفة أسعار جنة من هنا:

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