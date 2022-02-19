"سيدات الصعيد" و"الإسراء والمعراج".. بيان عاجل للحكومة بشأن تصريحات إبراهيم عيسى

كتب- نشأت علي:

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بيانا عاجلا إلى الحكومة بشأن ما تشهده بعض الفضائيات من تجاوزات تمس ثوابت الدين وتنال من أعراف المجتمع المصري.



وأشار النائب، في بيانه المقدم إلى رئيس مجلس النواب، إلى أن الإعلامي إبراهيم عيسى، اعتاد إثارة بعض الموضوعات بهدف "ركوب الموجة" أو "الترند"، وليكون مثارًا لحديث المجتمع، مؤكدًا أن كل ما يثيره ينال من حالة السلم المجتمعي التي تنعم بها مصر.

وقال زين الدين: قبل أيام خرج علينا هذا الإعلامي بالحديث عن أمور ليست حقيقية على الإطلاق، وهو ما أثار حفيظة أبناء الصعيد؛ حين قال إنهم في الماضي كانوا يرتدون "المايوه"، مؤكدًا أن كل ما ذكره من هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنه يمكنه الرجوع إلى الصور التي تم التقاطها لنساء الصعيد في تلك الفترة.

وتابع عضو مجلس النواب: بعد الضجة التي أثارها بحديثه المغلوط عن سيدات الصعيد، عاود الحديث عن ثوابت الدين والتشكيك فيها، بتناوله "زورًا وبهتانًا" كلامًا غير حقيقي عن واقعة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح النائب أن هذا الإعلامي ادَّعى أن حادث المعراج "قصة وهمية" قائلًا: من الغريب بعد مرور هذه القرون على إجماع علماء الأمة على حدثَي الإسراء والمعراج، يظهر علينا بين الحين والآخر مَن يشكك في هذين الحدثَين أو أحدهما، ولا يمكن وصف المشكك في الإسراء أو المعراج إلا بالجهل أو رفض ما نطق به القرآن الكريم، إضافة إلى ما أورده علماء التفسير والحديث والسير نقلًا عن صاحب الحدثَين -صلى الله عليه وسلم.

وتساءل زين الدين: ماذا يستفيد إبراهيم عيسى من التشكيك وإنكار ما استقر عليه الثقات عبر مختلف العصور الإسلامية؟، وماذا يستفيد من إثارة أمور ليس لها أصل في الواقع من وقت لآخر؟.

وطالب النائب الإعلاميين بالابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع؛ حيث ينص كود المجلس الأعلى للإعلام للمحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة مواجهة هذه التجاوزات التي تنال من السلم المجتمعي وتثير حفيظة ملايين المصريين بل المسلمين ليس في مصر وحدها؛ ولكن في كل أنحاء العالم.​