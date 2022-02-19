الجيزة تعلن عن وظائف جديدة برواتب مجزية وحوافز وتأمينات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل جديدة بشركة الجيزة لصناعة الكابلات.

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المطلوبة تتمثل في مساعدين فننين إنتاج (مؤهل متوسط أو فوق متوسط - السن من 18-28 سنة - العمل 8 ساعات - ذكور فقط - لا يشترط الخبرة - رواتب مجزية- تأمين طبي واجتماعي - زيادات سنوية - حافز شهري - وسائل مواصلات من وإلى الشركة).

ودعت المحافظة الراغبين في العمل إلى التوجه لمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، موضحة أن العمل مستمر يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.