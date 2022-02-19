أمطار بلغت حد السيول.. 5 توجيهات من رئيس الوزراء لمواجهة الطقس السيئ

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين والمسئولين، لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، وخاصة الأمطار والرياح، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.

وتتعرض مصر اعتبارا من أمس الجمعة لظاهرة الأخدود العلوي، والمتوقع بحسب هيئة الأرصاد أن تستمر حتى مساء اليوم السبت والساعات الأولى من صباح الغد، وتؤدي إلى حالة من التقلبات الجوية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والإسراع في تحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المُترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة، وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق، لاسيما على الطرق السريعة، كما وجه بانتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات، على مدار الساعة، وإعداد تقارير دورية بالموقف أولاً بأول.

كما وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطوارىء المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع للمرافق، وفرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة الطقس بوجه عام.

من جانبهم عرض المحافظون الموقف في محافظاتهم فيما يتعلق بمعدلات سقوط الأمطار التي بلغت حد السيول في بعض تلك المحافظات، وما نجم عنها من آثار، مؤكدين على المتابعة المستمرة لكافة التطورات عن قرب، وتحرك فرق للمتابعة والتدخل السريع من خلال كسح مياه الأمطار، وإزالة آثار السيول، على الطرق، مع انتظام عمل المنشآت الخدمية الحيوية دون توقف.