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سحب رعدية.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة

12:49 م السبت 19 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن السحب الرعدية الممطرة تستمر في التأثير على شرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة القاهرة الكبرى.

وتتعرض مصر اعتبارا من أمس الجمعة لظاهرة الأخدود العلوي، والمتوقع بحسب هيئة الأرصاد أن تستمر حتى مساء اليوم السبت والساعات الأولى من صباح الغد، وتؤدي إلى حالة من التقلبات الجوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حدة الأمطار تتزايد على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من الأحد 20 فبراير إلى الثلاثاء 22 فبراير سيكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.​

الطقس أمطار سحب رعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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