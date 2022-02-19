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معراج الرسول ونساء الصعيد.. بكري يقدم بيانا عاجلا ضد إبراهيم عيسى

12:01 م السبت 19 فبراير 2022
معراج الرسول ونساء الصعيد.. بكري يقدم بيانا عاجلا ضد إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسى

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لإلقاء بيان عاجل أمام المجلس بحضور الجهات المعنية وممثل الحكومة بشأن ما أثاره الإعلامي إبراهيم عيسى حول ارتداء نساء الصعيد للمايوه.

وجاء نص الطلب الذي تقدم به بكري على النحو التالي:

أرجو التكرم بالموافقة على إلقاء البيان العاجي التالي:

"دأب الإعلامى إبراهيم عيسى على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف في وجه بحري بالإضافة إلى التشكيك في ثوابتنا الدينية وإهانة رموز الدين ونشر الأكاذيب والادعاءات التي من شأنها إثارة الفتنة في البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة".

"إننى أتساءل.. أين دور الجهات الإعلامية المسئولة ودورها في محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق القمعية والأخلاقية والثوابت الدينية والمجتمعية، خاصة التشكيك في الإسراء والمعراج والإساءة لسيدنا عمر بن الخطاب وغيرها من الأكاذيب التي تهدف إلى ضرب القناعات والتشكيك في نصوص القرآن والسنة، وهي أمور لو تركت لأحدثت فتنة في البلاد".

"إن ما يثبته هذا الإعلامي من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التي تحمي كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعي".

إبراهيم عيسى مصطفى بكري حنفي جبالي مجلس النواب معراج الرسول نساء الصعيد

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