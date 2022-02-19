القوى العاملة: تعيين 573 شابا بينهم 44 "قادرون باختلاف" في السويس

كتب- محمد محمود:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 573 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 44 شابا "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".

وبحسب بيان اليوم السبت، جاء ذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1254 باحثا عن العمل، منهم 43 "قادرون باختلاف".

وأشار الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح رعاية اجتماعية وصحية لتلك الفئة بلغت 34 ألف جنيه لـ 15 عاملا من المسجلين بالإدارة، فضلا عن استخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار حاتم جاد الرب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، إلى أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 50 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها وديا، وتحويل 13 منها للمحكمة العمالية، و33 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، واستلام 3 تراخيص عمل للأجانب.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 198 منشأة وتحرير 13 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر ذلك عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة.