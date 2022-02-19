إعلامية تؤيد تصالح عروس الإسماعيلية: "الراجل نعمة من ربنا وتاج رأس زوجته"

كتب- محمد جمعة:

أثنت الإعلامية ياسمين عز على تصالح عروس الإسماعيلية مع زوجها بعدما ضربها بالشارع عقب خروجهما من مركز التجميل، في واقعة أثارت الرأي العام خلال اليومين الماضيين.

وقال ياسمين خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع على فضائية "MBC مصر"، اليوم الجمعة: "الرجل بطبعه حمش وعلى المرأة أن تحتويه.. راجلك دا هدية ربنا ليكي على الأرض ونعمة من ربنا عليكي، حبيه بعنيكي وحافظي عليه".

وعن عروسة الإسماعيلية قالت ياسمين: "دي عروسة بنت ناس وأصيلة وبنت عيلة، لمت دنيتها ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وزوجها.. وليس من المعقول أن تدمر فرحها وحب 13 عاما من أجل موقف إحنا مش عارفين تفاصيله".

وأضافت: "مش كل اللي تشوفه أو تسمعه وتبص عليه في كاميرا تصدقه، بالتأكيد العريس له رصيد كبير عن عروسته يخليها تغفر له والمسامح كريم".

وتابعت: "سعادة المرأة في وجود الرجل في حياتها، واللي تقولك من أول ضربة أو لمسة أطلبي الطلاق دي مش بتحبك.. ولما تطلقي صاحبتك دي مش هتجيبلك عريس.. مش كل شيء يحدث للرجل تقولي يلا طلقني".

واستطردت: "الرجل نعمة كبيرة من ربنا، وبيقولك ضل راجل ولا ضل حيطة والأمثال دي موجودة من أيام جدودنا، وهو الأمانة والحماية ليكي".

وانتهت ياسمين قائلة: "زمان كانوا بيقولوا للراجل يا سي محمد أو يا سي عمر، والمقولة جاية من سيدي وتاج رأسي.. واللي يقول هو إحنا هنرجع لزمن الجواري.. هقولك لو هو تاج راسك يبقى إنتي الملكة".