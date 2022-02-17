رئيس "زراعة الشيوخ": صناعة السكر تساعد في دعم قاطرة التنمية بالبلاد
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مساندة ودعم صناعة السكر في مصر، وبحث أي معوقات تواجهها بشكل ومنهج علمى، نظرا لأنها تتعلق بسلعة استراتيجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي عقده وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة أسوان، بمصنع السكر بكوم أمبو في إطار زيارته للمحافظة لتفقد أوضاع القطاع الزراعي وخطط التنمية فيه، وذلك بحضور اللواء عصام بديوي رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبد وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعي، وبحضور نواب محافظة أسوان.
وقال "الجبلي"، حرصت على التواجد في زيارة وفد النواب، كممثلا لمجلس الشيوخ، نظرا لأهمية الزيارة وقطاع زراعة السكر بشكل عام، واهتمام الرئيس السيسي بتلك الصناعة والقطاع الزراعي بشكل عام، موضحًا أن محصول القصب لا يعطي سكر فقط، بل منتجات عديدة نحتاجها، والمنتج الرئيسى وهو السكر، لا يمكن الاستغناء عنه بالإضافة لباقي المنتجات، وكذلك بالإضافة إلى ما تقوم به تلك الصناعة من تشغيل عمالة وفوائد عديدة في قطاع الصناعة، وهو ما يساعد في دعم قاطرة التنمية بالبلاد وزيادة حجم الإنتاج.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على التعاون الحالي بين مجلسى النواب والشيوخ، ولاسيما لجنتي الزراعة بالمجلسين، قائلاً، نعمل مع بعض كغرفة تشريعية واحدة، ونناقش مع بعض، في إطار اختصاصات وصلاحيات كل طرف، مشيرا إلى أن ذلك التوافق بين المجلسين ولجنتى الزراعة ظهر في معالجة أزمة الأسمدة، مؤخرًا.
وأضاف، في النهاية نمثل المواطن المصرى بكافة أوضاعه ودورنا الحفاظ على حقوقه.
ويشارك في الزيارة كل من النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبدالقوي أمين سر اللجنة، والنواب، مجدي ملك، عامر الشوربجي، حسن عبدالوهاب ، أسامة فتحي، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.
وكان اللواء عصام بديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر، قال إن إنتاج شركة السكر يتم توريده بالكامل لمنظومة التموين، وإلى جانب عملية إنتاج السكر من القصب هناك كمية من الصناعات القائمة على هذه الصناعة، متابعًا، لا يوجد جرام من القصب لا يتم استخدامه، بداية من صناعة الكحول.
وتابع بديوي، خلال كلمته اليوم أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم أمبو والتي يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان وبحضور المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي، :"هناك خطة طموحة لتطوير الصناعة وتجديد آليات هذه الصناعة الكبيرة، بالإضافة لمصانع الورق والخل والخميرة وغيره من الصناعات."
واضاف "بديوي"، أن زيارة لجنة الزراعة مجلس النواب، اليوم للمصنع ستساهم في استعراض كافة الملفات المتعلقة بزراعة قصب السكر فى إطار توجه القيادة السياسية في هذا الصدد، لافتًا إلى أن شركة السكر من الشركات المتجددة.
وأشار "بديوي"، إلى أن هذه الصناعات المختلفة تساهم في مرونة التحرك في أسعار المنتج الاساسي، خاصة وأن تكلفة إنتاج السكر عالية وذلك بسبب أسباب كثيرة منها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة النقل ولكن هناك دائما توجيهات بشأن المرونة في تحريك الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن والمزارعين.
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