رئيس "زراعة الشيوخ": صناعة السكر تساعد في دعم قاطرة التنمية بالبلاد

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مساندة ودعم صناعة السكر في مصر، وبحث أي معوقات تواجهها بشكل ومنهج علمى، نظرا لأنها تتعلق بسلعة استراتيجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي عقده وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة أسوان، بمصنع السكر بكوم أمبو في إطار زيارته للمحافظة لتفقد أوضاع القطاع الزراعي وخطط التنمية فيه، وذلك بحضور اللواء عصام بديوي رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبد وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعي، وبحضور نواب محافظة أسوان.

وقال "الجبلي"، حرصت على التواجد في زيارة وفد النواب، كممثلا لمجلس الشيوخ، نظرا لأهمية الزيارة وقطاع زراعة السكر بشكل عام، واهتمام الرئيس السيسي بتلك الصناعة والقطاع الزراعي بشكل عام، موضحًا أن محصول القصب لا يعطي سكر فقط، بل منتجات عديدة نحتاجها، والمنتج الرئيسى وهو السكر، لا يمكن الاستغناء عنه بالإضافة لباقي المنتجات، وكذلك بالإضافة إلى ما تقوم به تلك الصناعة من تشغيل عمالة وفوائد عديدة في قطاع الصناعة، وهو ما يساعد في دعم قاطرة التنمية بالبلاد وزيادة حجم الإنتاج.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على التعاون الحالي بين مجلسى النواب والشيوخ، ولاسيما لجنتي الزراعة بالمجلسين، قائلاً، نعمل مع بعض كغرفة تشريعية واحدة، ونناقش مع بعض، في إطار اختصاصات وصلاحيات كل طرف، مشيرا إلى أن ذلك التوافق بين المجلسين ولجنتى الزراعة ظهر في معالجة أزمة الأسمدة، مؤخرًا.

وأضاف، في النهاية نمثل المواطن المصرى بكافة أوضاعه ودورنا الحفاظ على حقوقه.

ويشارك في الزيارة كل من النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبدالقوي أمين سر اللجنة، والنواب، مجدي ملك، عامر الشوربجي، حسن عبدالوهاب ، أسامة فتحي، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

وكان اللواء عصام بديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر، قال إن إنتاج شركة السكر يتم توريده بالكامل لمنظومة التموين، وإلى جانب عملية إنتاج السكر من القصب هناك كمية من الصناعات القائمة على هذه الصناعة، متابعًا، لا يوجد جرام من القصب لا يتم استخدامه، بداية من صناعة الكحول.

وتابع بديوي، خلال كلمته اليوم أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم أمبو والتي يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان وبحضور المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي، :"هناك خطة طموحة لتطوير الصناعة وتجديد آليات هذه الصناعة الكبيرة، بالإضافة لمصانع الورق والخل والخميرة وغيره من الصناعات."

واضاف "بديوي"، أن زيارة لجنة الزراعة مجلس النواب، اليوم للمصنع ستساهم في استعراض كافة الملفات المتعلقة بزراعة قصب السكر فى إطار توجه القيادة السياسية في هذا الصدد، لافتًا إلى أن شركة السكر من الشركات المتجددة.

وأشار "بديوي"، إلى أن هذه الصناعات المختلفة تساهم في مرونة التحرك في أسعار المنتج الاساسي، خاصة وأن تكلفة إنتاج السكر عالية وذلك بسبب أسباب كثيرة منها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة النقل ولكن هناك دائما توجيهات بشأن المرونة في تحريك الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن والمزارعين.