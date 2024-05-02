الافتتاح قريبًا.. 24 صورة لمحطة بولاق الدكرور بالخط الثالث لمترو الأنفاق

منع بلوجر شهير من دخول نقابة الصحفيين بسبب 3 أطباق كشري - ما القصة؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأت وزارة النقل، تشغيل محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تجريبيًا بدون ركاب حاليا.

ونشرت الوزارة 24 صورة ترصد الانتهاء محطة بولاق الدكرور، ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C".

ويبلغ طول هذا الجزء 7.1 كيلومتر ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.