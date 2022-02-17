أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

تمهيدا لطرحها.. لجنة من "المهندسين" تتفقد وحدات النقابة بقرية ريماس

08:57 م الخميس 17 فبراير 2022
تمهيدا لطرحها.. لجنة من "المهندسين" تتفقد وحدات النقابة بقرية ريماس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء مهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين الوحدات الخاصة بالنقابة بقرية ريماس في الساحل الشمالي، وذلك تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة على المهندسين.

وأشار ناصر إلى أن نقابة المهندسين تسعى دوما لتوفير الوحدات السكنية والمصيفية لأعضائها، لافتًا أن الوحدات الخاصة بنقابة المهندسين بريماس جزء منها فيلات صف أول على البحر مباشرة وفيلات أخرى صف ثاني بخلاف ذلك يوجد عدد من الشاليهات والاستوديوهات.

وتابع: "القرية ذو طبيعة خاصة ويوجد بها ١١ حمام سباحة ومجمع خدمي واكوا بارك ومسطحات خضراء".

وأشار ناصر إلى أن الوحدات المطروحة للبيع للمهندسين 65 وحدة سكنية عبارة عن فيلات وشاليهات واستوديوهات،

مشيرًا إلى أن المساحات من ٨٠80 إلى 400 متر، بخلاف الحدائق والروف وجميعها تشطيب فاخر كامل للوجهات والمداخل والسلالم والأسوار الخارجية.

قرية ريماس نقابة المهندسين وحدات النقابة الساحل الشمالي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • في بيان رسمي |النيابة العامة تحسم الجدل حول وفاة "مينا" بأكتوبر‎‎

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا