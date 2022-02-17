تمهيدا لطرحها.. لجنة من "المهندسين" تتفقد وحدات النقابة بقرية ريماس

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء مهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين الوحدات الخاصة بالنقابة بقرية ريماس في الساحل الشمالي، وذلك تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة على المهندسين.

وأشار ناصر إلى أن نقابة المهندسين تسعى دوما لتوفير الوحدات السكنية والمصيفية لأعضائها، لافتًا أن الوحدات الخاصة بنقابة المهندسين بريماس جزء منها فيلات صف أول على البحر مباشرة وفيلات أخرى صف ثاني بخلاف ذلك يوجد عدد من الشاليهات والاستوديوهات.

وتابع: "القرية ذو طبيعة خاصة ويوجد بها ١١ حمام سباحة ومجمع خدمي واكوا بارك ومسطحات خضراء".

وأشار ناصر إلى أن الوحدات المطروحة للبيع للمهندسين 65 وحدة سكنية عبارة عن فيلات وشاليهات واستوديوهات،

مشيرًا إلى أن المساحات من ٨٠80 إلى 400 متر، بخلاف الحدائق والروف وجميعها تشطيب فاخر كامل للوجهات والمداخل والسلالم والأسوار الخارجية.