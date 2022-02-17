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"قومي المرأة": شكر للرئيس السيسي على دعمه منظمة تنمية المرأة في العالم الإسلامي

06:19 م الخميس 17 فبراير 2022
"قومي المرأة": شكر للرئيس السيسي على دعمه منظمة تنمية المرأة في العالم الإسلامي

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والمكتب التنفيذي والمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه ورعايتهلمنظمة تنمية المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت أن الدولة المصرية وفرت كل الدعم لهذه المنظمة الوليدة بالتعاون مع أشقاءها في كل الدول التعاون الإسلامي حتى تخرج إلى النور وتختار القاهرة مقرًا لها.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة مايا مرسي للدورة الاستثنائية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة والتي اختصت بإعلان تعيين المديرة التنفيذية للمنظمة.

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منظمة تنمية المرأة مايا مرسي قومي المرأة منظمة التعاون الإسلامي

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