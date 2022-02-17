القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية، تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية "سجم طابا" و الفرقاطة الإسبانية (VICTORIA).

وإنطلاقاً من سعى القوات البحرية المصرية لتعزيز الأمن البحرى بمسرح عمليات البحر المتوسط ، قامت الوحدات المشاركة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة ، وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر، كما شهدت التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية و تمارين المواصلات.

تأتي تلك التدريبات فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات البحرية للدول المختلفة.