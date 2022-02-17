اليوم.. الأوقاف تبدأ توزيع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة ثالثة
تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، وحتى الأربعاء 23 فبراير الجارى، توزيع 25 طنًا من لحوم صكوك الإطعام كدفعة ثالثة على محافظات: " البحيرة – مطروح – الفيوم – بور سعيد - الجيزة – البحر الأحمر – كفر الشيخ – الإسماعيلية – القاهرة – جنوب سيناء – الإسكندرية – بنى سويف – المنيا – أسيوط".
وقالت الوزارة إنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم توزيعه (75) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، لافتة إلى أن جدول التوزيع بداية من اليوم هو:
أولًا: يوم الخميس 17 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. البحيرة - 3
2. مطروح - 1
ثانيًا: يوم الجمعة 18 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. الفيوم - 2
2. بورسعيد - 1
ثالثًا: يوم السبت 19 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. الجيزة - 2
2. البحر الأحمر - 1
رابعًا: يوم الأحد 20 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. كفر الشيخ - 2
2. الإسماعيلية - 1
رابعًا: يوم الاثنين 21 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. القاهرة - 3
2. جنوب سيناء - 1
سادسًا: يوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. الإسكندرية - 2
2. بنى سويف - 2
سابعًا: يوم الأربعاء 23 / 2 / 2022م
م - المحافظة - الكمية
1. المنيا - 2
2. أسيوط - 2
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