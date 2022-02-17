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اليوم.. الأوقاف تبدأ توزيع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة ثالثة

04:00 ص الخميس 17 فبراير 2022
اليوم.. الأوقاف تبدأ توزيع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة ثالثة

وزير الأوقاف يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي

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تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، وحتى الأربعاء 23 فبراير الجارى، توزيع 25 طنًا من لحوم صكوك الإطعام كدفعة ثالثة على محافظات: " البحيرة – مطروح – الفيوم – بور سعيد - الجيزة – البحر الأحمر – كفر الشيخ – الإسماعيلية – القاهرة – جنوب سيناء – الإسكندرية – بنى سويف – المنيا – أسيوط".

وقالت الوزارة إنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم توزيعه (75) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، لافتة إلى أن جدول التوزيع بداية من اليوم هو:

أولًا: يوم الخميس 17 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. البحيرة - 3

2. مطروح - 1

ثانيًا: يوم الجمعة 18 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. الفيوم - 2

2. بورسعيد - 1

ثالثًا: يوم السبت 19 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. الجيزة - 2

2. البحر الأحمر - 1

رابعًا: يوم الأحد 20 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. كفر الشيخ - 2

2. الإسماعيلية - 1

رابعًا: يوم الاثنين 21 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. القاهرة - 3

2. جنوب سيناء - 1

سادسًا: يوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. الإسكندرية - 2

2. بنى سويف - 2

سابعًا: يوم الأربعاء 23 / 2 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. المنيا - 2

2. أسيوط - 2

وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الإطعام

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