ليس نهائيًا.. أول تعليق من توفيق عكاشة على تأييد حبسه 3 أشهر

كتب - محمد عمارة:

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الحكم الصادر بحبسه ثلاثة أشهر فى الدعوى المقامة ضده، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه، ليس نهائيا.

وأضاف "عكاشة" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنه سيتخذ الإجراءات المطلوبة بمجرد صدور الحكم بشكل رسمي، موضحًا أن سيقدم استئناف على الحكم الأحد المقبل.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، «حضوريا»، بتأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر فى الدعوى المقامة ضده، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

كانت محكمة الجنح أصدرت حكما غيابيا فى الدعوى التى تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر فى دعوى "الدفع لا الحبس" المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

يشار إلى أنه ألقى القبض على عكاشة، فى وقت سابق بمطار القاهرة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التى قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.