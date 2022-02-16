حق الكد والسعاية.. برلماني: نحتاج تشريعا جديدا بشأن ما أثاره شيخ الأزهر



(مصراوي):

قال محمد طه عليوة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي لحفظ حقوق المرأة العاملة هو "أقرب للعدل" لحماية حقوق المرأة.

وأضاف "عليوة"، في تصريح خاص لمصراوي، أن ما أثاره شيخ الأزهر، يؤكد أن الإسلام لا يتعارض مع القوانين الحديثة ولا الدولة الحديثة، ولا الدولة المدنية الحديثة تتعارض مع الإسلام، وتأتي في إطار إنصاف المرأة وحقوقها.

وأوضح "عليوة"، أن المرأة لها الحق في ثروة زوجها واقتسام ثروته لأنها شريكة الكفاح والنجاح ولدينا تشريات بذلك، ولكننا نحتاج إلى تعديلات تشريعية أو تشريع جديد بشأن ما أثاره شيخ الأزهر حول هذا الحق، والذي يؤكد أن الإسلام يتسع لذلك.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن الصياغة التشريعية لتلبية دعوة شيخ الأزهر ميسرة ومتاحة ولا توجد عقبات في طريقها، موضحًا أن الدستور المصري قائم أركان الشريعة الإسلامية وهي مصدر القوانين والتشريعات.

ولفت إلى أنه طالما تحدث شيخ الأزهر في أمر فهو مصدر للعمل عليه لأنه يمثل مصدر الفتوى، مشددا على ضرورة وضع هذه الدعوة محل الاعتبار والعمل تشريعيًا عليها وخصوصا ونحن في صدد وضع قانون جديد للأسرة.

ولفت إلى أن تلبية الدعوة يحتاج إلى مادة واحدة في القانون تنظم ذلك، وإذا لم يكن متاحا فلنعمل على تشريع قانون جديد خاص بهذا الأمر وهذا ممكن أيضا.

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وأكد خلال استقباله، وزير الشئون الإسلامية بالسعودية، الثلاثاء، أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.

وشدد فضيلة الإمام الأكبر، على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.