ضبط حلوى مخلوطة بمواد مخدرة داخل حقائب بمطار القاهرة

09:53 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
ضبط حلوى مخلوطة بمواد مخدرة داخل حقائب بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية والحلوى المخلوطة بمواد مخدرة، أخفاها راكب داخل 3 حقائب متخلفة، وطلب من شركة الطيران إنهاء إجراءات وصولها، وبتفتيشها عثر على المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تقدم مندوب إحدى شركات الطيران بتفويض للشركة من أحد الركاب، الذين وصلوا من نيويورك على رحلة طيران الشركة في يوم سابق لإنهاء الإجراءات الجمركية على 3 حقائب متخلفة للراكب، وتم تشكيل لجنة جمركية من عماد صلاح وأحمد مجاهد مأموري الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود ١٣٣ عبوة سجائر إلكترونية بداخلها زيت مادة الحشيش المخدر وكيس حلوى مخلوطة بمادة الحشيش مخبأة بين أمتعة الراكب الشخصية.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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