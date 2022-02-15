معلومات الوزراء ينشر صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال- إنفوجرافيك

كتب- يوسف عفيفي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك يرصد التطورات التي شهدتها صادرات الغاز المسال المصري خلال 2021، والتي شهدت نموًّا وصل إلى 385% لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نموًّا.

ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال 2021 إلى 6.5 ملايين طن وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020.

وترجع زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية.