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وفاة الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك

01:35 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
وفاة الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك

الأنبا يوحنا

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كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وفاة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أنها ستعلن عن ترتيبات صلاة الجناز في أقرب وقت.

ونعت الكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلتة قائلة: "ليستقبله الرب في الملكوت ويمنح التعزية لكل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، على رجاء القيامة."

من جانبه، نعى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "بمزيدٍ منَ الحزنِ، نودع المفكر المصري الكبير، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي رحل عن عالمنا بعد عطاء فكري طويل، وخدمة روحية كبيرة، والذي كان له دور عظيم في دعم قيم الحوار والعيش المشترك، بمشاعر وطنية حقيقية".

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وشعب الكنيسة وجميع المصريين.

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