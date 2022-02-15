رئيس الأسقفية ناعيًا يوحنا قلته: قامة فكرية وروحية
كتب- مينا غالي:
نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الانبا يوحنا قلته النائب البطريركي للكاثوليك الذي رحل اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس الأساقفة في بيان له: فقدنا قامة فكرية وروحية حيث كان المطران الراحل يشكل حالة فريدة في ثقافته الموسوعية وعطائه الروحي طوال سنوات خدمته بالكنيسة الكاثوليكية معتبرًا فقدانه خسارة للكنيسة العامة
وأضاف: باسمى وباسم قساوسة وخدام وشعب الكنيسة الأسقفية نودعه على رجاء القيامة ونصلي لأسرته ومحبيه أن يمنحهم الله التعزية على فراقه.
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