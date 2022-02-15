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"البحوث الإسلامية" يعلن موعد الاختبار التحريري لمسابقة الابتعاث للخارج

01:21 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
"البحوث الإسلامية" يعلن موعد الاختبار التحريري لمسابقة الابتعاث للخارج

مجمع البحوث الإسلامية

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كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عقد الاختبار التحريري للوعاظ من المتقدمين لمسابقة الابتعاث لشهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443هـ/2022م ممن استوفوا الشروط المقررة، في العاشرة صباح الاثنين المقبل،

بمقر كلية اللغة العربية بالدراسة.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة تأتي ضمن خطة الأزهر الشريف لأداء دوره على المستوى العالمي خاصة في شهر رمضان باعتباره أحد أهم المواسم الدينية التي يحتاج فيها الناس إلى التقرب من الله من خلال إقامة شعائره، وهو وما يؤكد أهمية رسالة هذه المؤسسة العريقة ودورها على مرّ التاريخ، حيث يستقبل الأزهر كل عام الكثير من الطلبات الوارد من مختلف دول العالم للاستفادة من دعاة الأزهر الشريف في مثل هذه المواسم الدينية.

وأضاف عياد في بيان له، الثلاثاء، أن اختبارات المبعوثين تعتمد على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة، حيث لا تقتصر على التحريري فقط، وإنما يعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة.

وأوضح أن مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط بهم في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيدًا عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.

وأشار إلى لمعرفة أرقام الجلوس، وأماكن اللجان يمكن للمتقدمين الدخول على موقع مجمع البحوث الإسلامية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط الآتي:اضغط هنا

مجمع البحوث الإسلامية مسابقة الابتعاث شهر رمضان

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