كورونا في 24 ساعة| 2129 إصابة جديدة.. و6 إجراءات يجب اتباعها حال الإصابة بكورونا

كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، خروج خروج 1243 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 388943 حتى اليوم.

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