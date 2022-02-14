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أعضاء بالشيوخ يشيدون بجهود وزيرة التجارة في حل أزمة البرتقال المصري

06:58 م الإثنين 14 فبراير 2022
أعضاء بالشيوخ يشيدون بجهود وزيرة التجارة في حل أزمة البرتقال المصري

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، التحية لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لدورها في حل أزمة شحنات البرتقال المصري المصدرة إلى السوق الروسية، مؤكدين أن التحرك السريع من قبل وزيري التجارة والزراعة والتواصل مع كافة الأطراف الروسية بما فيها السفير الروسي بالقاهرة، ساهم في الإفراج عن الشحنات ودخولها إلى السوق الروسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إلى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، حيث استعرضت الوزيرة رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.

مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ نيفين جامع وزيرة التجارة حل أزمة البرتقال

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