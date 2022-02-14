ننشر قرارات مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء أوقاف العالم الإسلامي



كتب- محمود مصطفى:

اختتمت مساء اليوم أعمال مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، الذي احتضنته القاهرة، الاثنين.

ووجه الأعضاء الشكر لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، على دعوته واستضافة المؤتمر العام التاسع على أرض المملكة العربية السعودية واختيار عنوان المؤتمر: "دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال" عنوانًا وشعارًا للمؤتمر العام التاسع مع إبلاغ الدول الأعضاء بالمجلس بالموعد المحدد لعقده بوقت كاف.

وطلع المجلس، على الرؤى المقدمة من أعضاء المجلس حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب والمقدمة من جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والتي قرر المجلس في دورته السابقة، أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعادة صياغة الأوراق المقدمة ودمجها في ورقة واحدة وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم لإبداء الرأي بشأنها، ووافق على الورقة المقدمة بصيغتها الجديدة وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي لإقرارها وتعميمها.

وقرر المجلس الموافقة على أوراق العمل المقدمة من وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وما تضمنته من تجارب في مجال المواصفات الفنية والمعمارية في بناء المساجد وأعمال الصيانة وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة وبيان بالبرامج المناطة بهم والمسئوليات الموكلة إليهم، وبعد تداول الرأي، لعرضها على المؤتمر التاسع لإقرارها وتعميمها من خلال إقامة ورش عمل على هامش المؤتمر يشارك فيها الوكلاء المختصون والإدارات المعنية بالمشروعات والصيانة وتعيين الأئمة والخطباء وتدريبهم وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن تعميمًا للفائدة مع إتاحة المجال للدول الأعضاء في المجلس بتقديم ما لديهم وبعثها إلى الأمانة العامة.

واطلع المجلس على أوراق العمل المقدمة من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وهي: "الموضوع الأول "أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات التطرف والكراهية والإرهاب"، والموضوع الثاني: "القيم الإنسانية المشتركة.. قيم التعايش والتسامح"، والموضوع الثالث: "وسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها".

ووافق المجلس، على الأوراق المقدمة من وزارة الشئون الإسلامية لعرضها على المؤتمر العام التاسع لإقرارها وتعميمها، مع التأكيد على ما طرحه وكيل وزارة الأوقاف بدولة الكويت بخصوص إطلاق بعض المصطلحات في الورقة وإعادتها وتحكيمها قبل عقد المؤتمر العام التاسع.