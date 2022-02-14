تصل لـ421 جنيها.. السكة الحديد تعلن الغرامات الكاملة المطبقة على الركاب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مبالغ الغرامات المطبقة على الركاب وفقا لنوع المخالفة التي يتم ارتكابها.

وتراوحت الغرامات الموقعة على الركاب ما بين 50 جنيها و421 جنيها كحد أقصى وتطبق هذه الغرامة الأخيرة على نقل الحيوانات الأليفة عبر قطارات السكة الحديد.

وجاءت التفاصيل الكاملة للغرامات وفقا لنوع المخالفة على النحو التالي: