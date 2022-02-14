بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة عدد من التقارير

كتب- نشأت علي:

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية للمجلس عن اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

وجاءت هذه التقارير على النحو التالي:

تقرير لجنة الصناعة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، بشأن تفضيل المنتج المحلي.

تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء "أبلكيشن" خاص بوزارة الشباب والرياضة، وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميًّا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين جورج الأنطوني، والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا.

تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.

تقريران للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، واقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق بنیامین، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني.

تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، في جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، وافق نهائيًّا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.