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السيسي: لم نتعامل مع كورونا باعتبارها نهاية العالم

11:14 ص الإثنين 14 فبراير 2022
السيسي: لم نتعامل مع كورونا باعتبارها نهاية العالم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تتعامل مع أزمة كورونا على أنها نهاية العالم، وكانت من الدول التي حققت نموًا اقتصادياً خلال الجائحة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2022" في دورته الخامسة، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

وشدد الرئيس على أن البشرية قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة للمناخ بتكاتف كافة الجهود الدولية.

ولفت إلى أن الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة البديلة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، كما أن تطوير البنية الأساسية في أفريقيا يحتاج لاستثمارات ضخمة.

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