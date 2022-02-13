الصحة: عدد سكان مصر يصل إلى 150 مليون نسمة سنة 2050

06:00 ص الأحد 13 فبراير 2022
الصحة: عدد سكان مصر يصل إلى 150 مليون نسمة سنة 2050

القاهرة

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(مصراوي):

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن تعداد السكان في مصر يزيد 1.8 مليون مولود سنويًا.

وأضاف في برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "مشكلة السكان ليست مشكلة عدد فقط، لكنها مشكلة عدد وكثافة وخصائص وتوزيع السكان أنفسهم".

وأشار نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إلى أن عدد السكان في مصر يقارب 103 ملايين حاليًا، ويعيشون على أقل من 13% من مساحة الجمهورية.

وأوضح أن الكثافة السكانية في بعض الأماكن عالية جدا وتصل إلى 50 ألف نسمة في الكيلو متر مربع، لافتًا إلى أن لدينا مشكلات في خصائص السكان، أهمها الأمية، فضلًا عن الحالة الاقتصادية ممثلة في الفقر.

وأشار إلى أن عدد السكان في مصر يقارب 103 ملايين حاليا، مضيفًا: "طبقًا للسيناريوهات الموجودة حاليا، إذا استمر معدل النمو السكاني بهذا الشكل سنصل إلى 150 مليونا في 2050، لكن سيكون أقل من ذلك إذا حدث تسريع للاستراتيجية القومية للسكان".

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